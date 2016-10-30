Вчера, 29 октября, в селе Талгайран Атырауской области прошел жаппай кокпар с призовым фондом 500 тысяч тенге. Эти состязания в области проводится впервые. В соревновании приняли участие районные команды, в общей сложности около 30 человек. В жаппай Кокпар, в отличие от классического кокпара, где состязание происходит между двумя командами, в игре принимают участие сразу все игроки и каждый борется за то, чтобы лично забросить тушу козла в «казандык» (ворота). Соревнования были организованы федерацией национальных конных видов спорта совместно с федерацией самбо и таэквондо Атырауской области при поддержке областного управления физической культуры и спорта и приурочены к 25-летию независимости Республики Казахстан. Призовой фонд – 500 тысяч тенге, был поделен на призовые от 10 до 50 тысяч тенге каждому, кому удавалось донести тушу козла до ворот. Наибольшую результативность показал Рахат ОРЫНДБАЕВ, наездник коня по кличке Мырза Адай из Атырау. - Подобные соревнования в области проводятся впервые, - рассказал владелец коня победителя Арман ТУГАЕВ. – У нас есть сборная региона по кокпару, однако в районах этот вид спорта только набирает обороты. Поэтому для популяризации этой национальной игры были устроены эти соревнования, таким образом организаторы хотят популяризовать эту красивую и сильную игру. Близ поля, где проходил жаппай кокпар были установлены юрты, в которых каждый желающий мог полюбоваться творениями местных мастеров резьбы по дереву, а также получить мастер-класс от ювелира по изготовлению национальных украшений. Также, в перерывах между этапами соревнований для зрителей был накрыт праздничный дастархан. Игру посетили около 500 человек.