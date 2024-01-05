Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. От взрыва пострадал соседний дом - в квартирах выбило окна. Многоэтажку сдали в эксплуатацию в 2021 году, застройщик « ЖАҢА ОРДА ҚҰРЫЛЫС». Директор строительной компании проявил инициативу и решил восстановить окна и проломленные балконы за свой счет.

— Ущерб нанесен двум бизнес объектам и четырем квартирам. По предварительной оценке сумма ущерба около двух миллионов. Подрядчик обязался за свой счет восстановить квартиры и бизнес объкты, хотя данный случай не входит в гарантийные обязательства. После оценки начнут делать замер и в начале следующей недели приступим к работе, — сообщил руководитель ЖКХ ПТ и АД Уральска Азамат Халелов.

Руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Муратбек Ташенбаев отметил, что расстояние между объектами три метра. Сначала было построено кафе, жилой дом появился позже.

— По противопожарной безопасности минимальное расстояние между объектами должно быть шесть метров. Однако собственники между собой решили дать нотариальное согласие на строительство. Они знали о рисках. К счастью, дом сохранился, — отметил Муратбек Ташенбаев.л Муратбек Ташенбаев.

Также на брифинге участвовал начальник аварийно-диспетчерской службы АО «КазТрансГаз Аймак» Сакен Габдуллин. По его словам, их служба занимается транспортировкой газа. Ими были выданы технические условия на снабжение здания.

— Владелец здания согласно закону должен заключить договор на техническое обслуживание. С нами владелец кафе договор не заключал, он заключил его с другой организацией. Сколько газовых приборов было установлено указано в проекте, но вся эта документация находится у владельца, — сказал представитель аварийно-диспетчерской службы.

Начальник управления по ликвидации ЧС по ЗКО Рауан Каиргалиев сообщил, что следстие еще проводится. На месте трагедии работают криминалисты, устанавливают причины пожара и виновных.