В редакцию «МГ» обратились уральцы, которые не смогли получить медуслуги из-за неоплаченной страховки.

- Мама у меня сидит дома, и медстраховку за нее платила я. Все это время действия ОСМС единый совокупный платеж я оплачивала ежемесячно. В декабре прошлого года я также оплатила ЕСП, но спустя неделю оплата была возвращена и эта услуга в приложении стала неактивна. О других методах оплаты я информацию не нашла. А на днях мама пошла в диспансер, где ей сообщили, что у нее не оплачена страховка за один месяц, и принять бесплатно они ее не смогут. Самое интересное, что ни в регистратуре, ни в администрации не знали, как эту медстраховку теперь оплатить. В итоге врача она прошла платно. Но это же абсурд! Убрали ЕСП сразу нужно было кругом оповестить, как тогда гражданам оплачивать медстраховку, - говорит жительница Уральска Алия.

Напомним, с первого января 2024 года самозанятые граждане не смогут оплачивать медицинскую страховку через единый совокупный платеж. С нового года это можно будет сделать зарегистрировав ИП или в качестве самостоятельного плательщика через приложение Kaspi банка. Теперь взнос будет фиксированный — 4 250 тенге.

Руководитель отдела филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Куаныш Сансызбаев сообщил, что платежная банковская система существует с 2020 года. Безработная часть населения сможет оплачивать ОСМС, как самостоятельный плательщик.

— Единый совокупный платеж был внедрен на пять лет, с 2019 по 2023 год. Льготный период завершился, и теперь самозанятые люди не смогут оставаться застрахованными, если не будут оплачивать медицинскую страховку. Оплату следует производить как самостоятельному плательщику. При внесении взноса за все 12 месяцев долги по оплате за 2023 год будут аннулированы, и ваш статус будет переведен в "застрахованный". Это касается и тех, кто ранее не оплачивал ОСМС. Чтобы получить статус, необходимо оплатить за все 12 месяцев. Если вы ранее периодически вносили платежи за медицинскую страховку, но у вас есть пробелы, и вы не можете оплатить сразу за весь год, тогда сначала необходимо урегулировать долг, — отметил Куаныш Сансызбаев.

Также оплата будет осуществляться с помощью QR кода, в ближайшее время они появятся в поликлиниках области.

Как произвести платеж самостоятельно через приложение Kaspi