Сегодня, шестого января, в поселке Достык (бывший поселок РТС-прим.автора) района Байтерек прошли похороны 19-летней Маргариты. Девушка погибла при взрыве двухэтажного кафе Rizyq на улице Сырыма Датова. Трагедия произошла четвёртого января около 2:00. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Во время взрыва погибли три человека, среди них Маргарита. Еще шесть человек с различными травмами доставлены в городскую многопрофильную больницу.

Родные погибшей студентки говорят, что три года назад в этот день был похоронен её дедушка, а теперь они провожают в последний путь его внучку.

Между тем, в департаменте ЧС сообщили, что уголовное дело начато по статье 292 "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Кому принадлежит кафе в ведомстве не уточнили.