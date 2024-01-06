В пресс-службе акимата Актюбинской области сообщили, что решение о переизбрании акимов сельских округов связано с истечением сроков полномочий трех сельских акимов и освобождением четырех должностей по собственному желанию.

Выборы акимов семи сельских округов назначены на 11 февраля 2024 года. Это решение было принято на заседаниях территориальных избирательных комиссий Кобдинского, Мугалжарского, Хромтауского и Шалкарского районов.

— Голосование пройдет в избирательных округах Сарбулакского и Сугалинского округов Кобдинского района, К. Жубанова Мугалжарского района, а также Абайского и Богетсайского округов Хромтауского района, а также в Кишикумском и Тогызском сельских округах Шалкарского района, — сообщили в ведомстве.

Выдвижение кандидатов уже началось. Избирательные округа сформированы, утверждены календарные планы мероприятий по подготовке и проведению выборов.