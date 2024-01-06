В редакцию "МГ" обратились жители района Байтерек. Они рассказали, что на время ремонта моста в районном центре подрядчик построил объездную дорогу. Однако из-за того, что уровень воды в реке Деркул поднялся, дорогу смыло. Жители четырех сёл якобы остались отрезаны от районного центра и города.

Олег проживает в селе Зелёное района Байтерек, по его словам, мост ремонтируют примерно с 2019 года. Сначала делали капитальный ремонт, затем мост треснул, а в 2023 году его разобрали.

— После демонтажа подрядчики для проезда сделали насыпь из глины. Они не сделали послойную трамбовку грунта и начали заливать бетон моста. Я езжу между посёлками постоянно и вижу как они работают. Погода у нас меняется каждый день, снег начал таять, вода в реке Деркул начала подниматься и насыпь ушла под воду. Теперь четыре села не могут выехать в районный центр. Приезжал вчера аким, засыпали дорогу, утром её снова смыло. Как идёт строительство не понятно, разве зимой бетон заливают? По процедуре должны быть пушки, чтобы делать обогрев и бетон схватился. Арматуру и каркасы делают на открытом месте, — рассказывает житель села Зелёное.

В акимате района Байтерек рассказали, что как только погода нормализуется объездную дорогу восстановят.

— В районе идет строительство дороги, подрядчик на это время сделал объездную дорогу. Из-за дождей, которые были несколько дней назад и таяния снега, уровень воды в Деркуле повысился, вода пошла в сторону Таскалы, произошёл перелив через объездную дорогу. Как только погодные условия позволят, подрядчик объездную дорогу восстановит. Села от областного центра не отрезаны. Есть два пути выехать на трассу: вдоль железной дороги в Переметном и через село Зеленое. Да, сложность есть, это лишние километры, но просим жителей проявить терпение, - рассказали в акимате района Байтерек.