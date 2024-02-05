Нынешняя зима преподнесла жителям Уральска немало сюрпризов. Декабрь отличился сначала сильными морозами, далее резким потеплением и дождями. В первые дни нового года вновь установилась морозная погода, далее город завалило снегом.

Такая погода ставит перед местными властями и коммунальщиками непростую задачу - поддерживать улицы в чистоте и обеспечивать безопасность движения. Снегопады и гололедица могут создать серьезные проблемы для жителей.

В таком авральном режиме приходится работать нашим коммунальщикам. ТОО «Жайык Таза кала» является единственным предприятием, которое очищает Уральск от снега. Сотрудники предприятия, а их более 800 человек непрерывно работают в две смены, кроме них ещё 350 водителей, машинистов погрузочной техники трудятся при любых погодных условиях несмотря на праздничные и выходные дни.

К примеру, в конце января в среднем в сутки с улиц вывозили до 10 тысяч кубометров снега, три тысячи из которых ночью. Снег складируется на специальных полигонах, которые расположены на в районе Телецентра, поселка Асан и микрорайона Балауса поселка Зачаганск.

Руководитель ТОО «Жайык таза кала» Ринат Нургалиев говорит, что в первую очередь коммунальщики очищают центральные и магистральные улицы, оживленные участки, остановочные павильоны и подъезды к таким социальным объектам, как школы, детские сады, больницы и поликлиники и другие места массового скопления людей. Во избежание гололеда тротуары и проезжие части посыпаются специальной смесью из песка и соли. Только с начала зимнего периода использовано 10 тысяч тонн реагентов.

Для уборки снега задействовано более 360 единиц специальной техники в дневную смену, и 200 единиц в ночную смену. КамАЗы, погрузчики, автогрейдеры, комбинированное оборудование и прочая техника максимально привлечены к снегоуборочным работам.

– Каждая спецтехника оснащена GPS-трекером, что дает возможность отслеживать маршрут каждой машины в реальном времени, - отметил Ринат Нургалиев.

Всего с начала зимнего периода на специальные полигоны вывезен 221 тысяча кубометра снега.

Однако дела могли бы обстоять получше, если бы средства выделялись согласно нормативу. Согласно договору о государственных закупок №29/д-ок от 9 марта 2023 года общее выделенное финансирование на 2023- 2024 годы составляет 6,4 миллиарда тенге с учетом НДС на 2 года. Получается 3 миллиарда тенге выделяется на 12 месяцев не только для вывоза снега с городских улиц, но и для летних комплексных уборок.

Согласно Норматива финансирования на содержание 693 километров автомобильных дорог местного значения по ЗКО по утвержденному Постановлению Правительства РК от 17 июня 2015 года № 711 на 2023 год должно составлять 13 миллиардов тенге, что показывает в 2023 году выделена недостаточная сумма финансирования для полного обеспечения содержания автомобильных дорог. Выделенное финансирование на 2023 год покрывает лишь 32% от общей суммы по нормативу. Но несмотря на недостаток финансирования, ТОО «Жайык таза кала» старается выполнять возложенные обязательства, обеспечивая своевременную уборку городских дорог и улиц.

