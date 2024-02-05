По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на данный момент для всех видов транспорта закрыты дороги международного значения Самара-Шымкент от Актобе до села Карабутак Айтекебийского района, автодороги Покровка-Кенкияк-Эмба и Бадамша-Рождество-Донское. На автодороге Самара-Шымкент образовался транспортный затор. Только за прошедшие сутки на заснеженных трассах спасли более 50 человек. Их доставили в пункты обогрева.

223 километров пути автодороги республиканского значения Самара-Шымкент от областного центра до села Карабутак закрыли ещё вчера.

На автодорогах работают более 50 сотрудников полиции, 17 единиц патрульных автомашин. Кроме этого задействованный личный состав находится на блокпостах в круглосуточном режиме до улучшения погодных условий. Закрытые участки дорог патрулируют сотрудники полиции, они помогают оставшимся в снежном буране. Полицейские призывают граждан воздержаться от дальних поездок.

