Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов на пульт пожарных о том, что из квартиры многоэтажного дома по улице Курмангазы идет дым, поступил 8 августа в 14.48. - На место выехали 13 пожарных и три единицы техники. По приезду выяснилось, что на кухне одной из квартир горят холодильник, микроволновка и кухонная гарнитура. При пожаре было эвакуировано 12 человек, четверо из них - дети, - пояснили в ДЧС ЗКО.