6BgTiqB1aTg 10 августа около 12.40 в Тракторозаводском районе произошел взрыв на газовой заправке. АГЗС охватил серьезный пожар. В ГУ МВД России по Волгоградской области днем 10 августа сообщили об ограничении движения транспорта в Тракторозаводском районе Волгограда. – Возгорание газовой цистерны на автозаправке в Тракторорзаводском районе началось около 12.40. Пожару был присвоен второй уровень сложности, - сообщили в ГУ МВД России. Обитатели соседних домов на себе почувствовали ударную волну: затряслись стены, затрещали стекла. В настоящее время проезжая часть в районе места происшествия перекрыта. Работают пожарные, скорая помощь. По последним данным число пострадавших составляет 12 человек. Из них 4 - сотрудники МЧС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.