В здание центра занятости и социальных программ пришли женщины, которые являются получателями адресной социальной помощи. Многие из них воспитывают четверых и более детей. Они утверждают, что им не объясняют ситуацию с задержкой выплат, несмотря на то, что они сдали все необходимые документы. 23-летняя Констанция Батыргалиева вместе с мужем воспитывают четверых детей. Она говорит, что в последний раз получала АСП в июне. - Вы думаете, так просто пристроить своих детей куда-то и с дач приехать сюда? А тут ничего внятного нам не отвечают, когда же выплатят АСП. Мы получаем 72 тысячи тенге, муж состоит на бирже как безработный. До 10 августа должны были перечислить деньги, но нам и не говорят назначили выплаты или нет, - рассказала Констанция Батыргалиева. Еще одна многодетная мама Алмагуль Сариева воспитывает детей одна, она вдова и получает АСП в размере 34 тысяч тенге. Женщина отметила, что никогда не сталкивалась с задержками по выплатам. - Раньше все пособия приходили в срок. А в этот раз нет. Вот пришла узнать, в чем причина, - говорит Алмагуль Сариева. Руководитель Центра занятости и социальных программ Уральска Ерлан Галиев отметил, что проблем с выплатами у них нет. - Адресную социальную помощь выплачивают до 10 числа следующего месяца. То есть до 10 августа должны были выплатить только за июль, - пояснил Ерлан Галиев. - Дело в том, что АСП назначается ежеквартально. Если люди в начале года подали документы на выплаты, учитываются доходы за 4 квартал прошлого года, назначение идет на три месяца. В марте был введен режим ЧП, и все выплаты на второй квартал были пролонгированы. Люди не сдавали документы, и их данные не проверялись. Что касается третьего квартала, то по приказу министерства мы снова начали перепроверять данные. Всего АСП получают 1537 человек, из них 777 уже назначены выплаты. Думаю, до середины августа мы проведем выплаты всем, за исключением единичных случаев, если вдруг не будет доставать каких-то данных, эти случаи будут рассмотрены индивидуально.