В населенных пунктах Көктоғай, Елтай, Қызылжар, Ақтан идет строительство дорожной инфраструктуры. Асфальтирование внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных дорожек. Дорожные работы в Көктоғай начались в мае текущего года. В общей сложности строители положат асфальт на 12,9 км автодорог. Работы планируют завершить в феврале следующего года. Проводимые работы позволили трудоустроить 276 человек, из них 138 безработных по линии центра занятости. Глава региона поручил акиму Индерского района Мейриму Калауи следить за качеством проводимых работ и максимально использовать на этих работах местные кадры. - Эта работа ведется по госпрограмме «Дорожная карта занятости». Поэтому нужно привлекать сюда местные кадры. Из-за временного приостановления некоторых видов работ на Тенгизском месторождении некоторая часть работников вернулась в районы. Нужно использовать их опыт. Это позволит решить нам вопросы с обеспечением населения новыми рабочими местами, – сказал Махамбет Досмухамбетов. Такая же работа ведется и в населенном пункте Елтай, где на дорожных работах занято 382 человек, из них 194 были трудоустроены через центр занятости. По словам акима Индерского района Мейрима Калауи, для двух отдаленных населенных пунктов Қызылжар и Ақтан строительство дорог позволит решить проблему оперативного сообщения с районным центром. В том числе перевозку школьников в учебные заведения, приезд экстренных служб. Дорожные работы, по прокладке 3 км автомобильного покрытия должны завершиться уже в сентябре этого года. Глава региона также ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта аула Аққала. Новое здание было сдано в эксплуатацию в этом году. Здесь жители аула смогут получать всю необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время в районном центре будет введено в эксплуатацию новое здание общежития сельскохозяйственного колледжа. Строительство объекта полностью завершено, идет установка внутреннего оборудования для столовой, мебели и другой необходимой техники. В общежитии на 100 мест будут проживать как студенты, так и преподаватели колледжа. Строительство жилья является для района одним из приоритетных направлений. В данное время в Индере ведется строительство четырех домов. Полная сдача жилья четырех домов планируется в 2021 году. Аким области посетил один из супермаркетов районного центра, где ознакомился с ценами на продукты питания, регулируемые стабилизационным фондом. Также глава региона побывал на полях крестьянского хозяйства «Слава». На 75 гектарах фермеры высадили овощи и бахчевые. Обеспечивая местное население и жителей областного центра собственной продукцией. В завершение поездки в Индерский район аким области Махамбет Досмухамбетов поручил активизировать работы по реализации новых проектов.