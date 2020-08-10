Одна из лучших фирм ЗКО по производству очищенной питьевой воды существует на рынке порядка 20 лет. За это время компания успела зарекомендовать себя как надежный товаропроизводитель. При производстве вода проходит мощную очистку через несколько фильтров, а система озонирования придаёт воде приятный вкус и обогащает ее кислородом.По словам, несмотря на пандемию, они продолжали свою производственную деятельность.- У нас были сохранены почти все рабочие места. Короткий период времени мы переходили на четырехчасовой рабочий день, сейчас же возвращаемся к прежнему графику работы - полный день. Конечно, были сложности во время карантина, был очень большой отток по реализации воды клиентам, а именно юридическим лицам, так как многие перешли на дистанционный график работы. Что касается физических лиц, заказов было тоже меньше. Люди лишний раз боялись контактировать с экспедиторами, тем не менее, сотрудники нашей компании соблюдают при работе все санитарно-эпидемиологические нормы согласно постановлению главного санитарного врача области, - говорит Феликс Гайсин.К слову, несмотря на сложный период, сейчас фирма работает на полную мощность. - У нас одно из немногих предприятий, которое работает со своей скважиной, и вода проходит весь процесс очистки: и биологическую, и химическую. Все зависит от воды, которая находится под нами, то есть до получения чистого и полезного продукта для потребителей вода может доходить до восьми этапов очистки. Весь цикл занимает 45 минут, - делится. - Хочу отметить, что мощность нашего производства от 40 до 100 тонн воды в сутки. В прошлом году в этот период наша фирма производила до 3 миллионов литров воды в месяц.Как отметил руководитель предприятия, каждое утро ответственный человек за водоподготовку замеряет уровень воды в скважине. - Кроме того, для многооборотной тары (19 литров) есть специальная степень обработки - озонирование. Вода, прежде чем попасть в бутыль, отстаивается и озонируется, таким образом погибают все патогенные микробы, - продолжил Фарид Гайнуллин.Сейчас компания завоевала доверие клиентов и поставляет воду не только на территории ЗКО, но и в Атыраускую область. - Мы поставляем воду на месторождение Тенгиз, а также на Карачаганакское и Чинаревское месторождения, - добавил директор «Фирмы Родник».Компания планирует расширять свой спектр деятельности по логистике. Уже начата транспортировка воды в поселок Чапаево Акжайыкского района. В ТОО «Фирма Родник» работают порядка 80 человек на постоянной основе и еще 30 внештатных работников.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Новости Компаний.