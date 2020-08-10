Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, в настоящее время рост коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарно-эпидемиологической службы. - Можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала, - отметил Багдат Коджахметов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.