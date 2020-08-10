Следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды — сети ломбардов «Гарант 24», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Изъятое имущество оценивается на сумму более полутора миллиардов тенге. В следственном департаменте МВД рассказали подробности дела о мошенничестве, от которого пострадали десятки тысяч казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
Как рассказывает начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, все имущество подозреваемых, добытое преступным путем, по решению суда будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим. Подчеркивается, что вопросы возмещения причиненного ущерба и об определении принадлежности арестованного имущества будут рассмотрены судом.
Он назвал имущество подозреваемых. Это автомобили: легковые, грузовые, автокраны и снегоход. Недвижимость: квартиры, частные дома, земельные участки, парковочные места, 1 комплекс кафе-бильярдная.
— Все это было приобретено подозреваемыми в период деятельности созданных ими лже-предприятий. У них также изъято 58 миллионов тенге. Общая сумма арестованного имущества составляет 1 миллиард 700 миллионов тенге. Работа по установлению перечня имущества, заложенного в данные ломбарды, а также имущества, приобретенного членами преступной группы, все еще продолжается. Под арестом также все, что граждане заложили в этих ломбардах. Здесь принимали в основном автомашины — 1572 штуки, и недвижимость — дома, земельные участки, больше всего квартир — 140, — рассказал Санжар Адилов.
В полицию с заявлением обратились 16 953 потерпевших. Они заявили об ущербе на сумму более 21 миллиарда тенге.
— Работа по установлению денежных средств и активов, принадлежащих вкладчикам, продолжается. Немалая часть денег распределилась среди вкладчиков. Ведь это финансовая пирамида... К тому же для создания видимой легитимности своей деятельности организаторы финансовой пирамиды открыли в 14 городах офисные помещения, набрали штат: менеджеров, оценщиков, кассиров, курьеров и так далее. Нужно было оплачивать аренду офисных помещений, платить заработную плату. Они покупали офисную мебель, компьютерную технику, канцелярские товары, — отметил глава следственного департамента.
Следствие по делу о мошенничестве началось 21 февраля 2020 года. Полицейские сразу задержали 15 региональных директоров. Еще трое директоров и трое учредителей этих ТОО — Есиркепов, Мурзабеков, Елеуов — были объявлены в розыск.
Аслан Мурзабеков позже был задержан в Молдове. Он был экстрадирован в Казахстан 30 апреля.
Асет Ыскаков — региональный директор ТОО «Estate ломбард» в Нур-Султане — был задержан 6 марта на территории Кыргызстана и экстрадирован в страну 20 апреля.
«Сейчас в розыске находятся двое других организаторов финансовой пирамиды, уроженца Актюбинской области — 43-летний гражданин Н. и 36-летний гражданин К. В интересах следствия их полные анкетные данные называть не буду. У нас есть информация, что они скрываются за пределами Казахстана. Кроме них, сейчас находятся в розыске четыре региональных директора, двое инкассаторов и один менеджер», — добавил Санжар Адилов.
В общей сложности на сегодняшний день по уголовному делу в качестве подозреваемых признаны 48 человек.
В ночь с 8 на 9 августа в Уральске задержан и водворен под стражу разыскиваемый Хайров Д., который ранее работал в должности менеджера ТОО «Гарант 24 Ломбард». Его причастность к совершению преступления установлена материалами дела. Он скрывался от следствия, используя другие анкетные данные, вел скрытный образ жизни, часто менял съемные квартиры.
Деяния подозреваемых квалифицированы по двум статьям УК РК: статья 217 («Создание и руководство финансовой пирамидой») и статья 262 («Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней»). Расследованием этих дел занимается следственный департамент МВД.
Руководитель департамента рассказал, как начинала работать преступная группа.
— Свою деятельность данная преступная группа начала в Актюбинской области еще в конце 2018 года и постепенно набирала обороты. К осени 2019 года они стали работать открыто, решили развернуть сеть филиалов в регионах страны. Ломбарды скупали у клиентов автомобили или недвижимость в рассрочку по цене на 20 процентов дороже рыночной. Первые несколько месяцев люди получали деньги, но потом выплаты прекращались. При этом приобретенное имущество они реализовывали на 20-30 процентов дешевле рыночной цены. Принимали также денежные вклады под 30-40 процентов ежемесячно, сроком на 2-3 месяца. Всего по республике они открыли 14 филиалов, по предварительным данным, вовлекли в финансовую пирамиду более 50 тысяч граждан, которые вложили в нее более 37 миллиардов тенге. Некоторым из них посчастливилось вернуть свои накопления, однако суть финансовой пирамиды состоит в том, что обогащение ее участников происходит исключительно за счет вкладов последующих участников. Как правило, пострадавшими являются лица, которые вступили в данную пирамиду перед ее обвалом. От действий мошенников пострадало больше людей, чем казалось в начале следствия. Соответственно, на протяжении всего этого времени сумма нанесенного гражданам ущерба менялась, она росла, — объяснил Санжар Адилов.
В МВД попросили казахстанцев быть бдительными и не доверять обещаниям легкой и быстрой наживы.
Напомним, 21 февраля этого года с заявлениями в департамент полиции ЗКО обратились 29 жителей
, которые просили принять меры в отношении «Гарант-24 Ломбард». Тогда жители области вложили около 5 миллиардов тенге. На следующий день, 22 февраля, в Уральске был задержан
директор «Гарант-24 Ломбард».
