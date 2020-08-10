Как сообщили в пресс-службе акима города, по решению конкурсной комиссии на должность заместителя акима Уральска назначен Кулбаев Асхат Есмуханович. Он будет курировать вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства и земельных отношений. Ранее эту должность занимал Бекжан Тукжанов, который покинул свой пост несколько месяцев назад. Асхат Кулбаев родился в 1966 году. Образование - высшее. В 1990 году закончил Казахстанский государственный университет по специальности правоведение, а в 2020 году стал выпускником казахской строительно-архитектурной академии имени Кирова. В разные годы работал младшим сотрудником института, юридическим консультантом в разных компаниях, директором ТОО "Эшел констракшн", ТОО "МСС-Дизайн". С 2013 года занимал должность директора департамента по планированию и строительству ТОО "Жайыкмунай". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.