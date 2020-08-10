Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Бауыржан Айтмагамбетов сообщил, что в городе на четырех объектах до сих пор не начаты ремонтные работы. – Сейчас работы ведутся на шести объектах, на трех объектах работы завершены. Мониторинговой группой выявлен медленный темп работы на восьми объектах, строительство ведут ТОО "ШамШин", ТОО "КазСтройГарант", ТОО "АнушКурылыс". Обусловлено это тем, что у этих подрядных организаций по несколько объектов. Например, ТОО "ШамШин" по дорожной карте занятости имеет восемь объектов в Уральске. У ТОО "КазСтройГарант" - три объекта, а ТОО "АнушКурылыс" выполняет строительство семи объектов. Еще на четырех объектах работы и вовсе не начаты. По улице Лазо, а также по улице Чингирлауская ремонтные работы не начала компания "ШамШин", ТОО "Ануш Курылыс" не начало капитальный ремонт по улице Есламгалиулы - улица Вагонная, а по улице Шевцова ремонтные работы не начала компания "Иском". Мы встречались с подрядчиками, выезжали на место, давали рекомендации по устранению этих замечаний. Они говорят, что полностью не получили аванс и денег на строительство нет, - рассказал Бауыржан Аймагамбетов. Аким Уральска Абат Шыныбеков заявил, что все работы по строительству городских дорог находятся на контроле администрации города. – В микрорайоне Балауса работы были начаты в 2018 году, подрядчиком является ДСК "Приоритет". Мы должны были выплатить 365 млн тенге, часть из которых они получили, до конца августа работы уже завершатся. Первый слой положен. Компания занимается ремонтом еще на семи улицах в микрорайоне Зачаганск. На шести улицах в микрорайоне Сарытау работы также ведутся, уложен тротуар. Кроме этого, мы регулярно контролируем работы подрядчиков, которые ведут строительство дорог и на других улицах города. По улице Коняхина тротуар будет заменен после завершения строительства дороги, - рассказал Абат Шыныбеков. Стоит отметить, что в этом году на 55 городских улицах запланирован ремонт, семь из которых находятся в микрорайоне Сарытау, 10 улиц - в микрорайоне Балауса. Всего планируется отремонтировать 61 километр дорог. – В прошлом году мы ремонтировали около 20 километров дорог, в этом году - более 60, в три раза больше. Наши подрядчики набрали проектов и не успевают. Если они действительно не успевают, то пусть так и скажут, возьмут субподрядчиков. Скоро начнутся дожди и качество новых дорог будет сомнительным. Нужен жесткий контроль с участием технадзора. Выделились больше деньги, спрос тоже будет больше. Если дело в финансировании, то это уважительная причина, но есть такие фирмы, которые при наличии финансирования все же очень медленно работают. Работы должны проводиться качественно и закончиться в срок. К сожалению, в городе есть новые дороги, которым всего 2-3 года, но появляются ямы. Например, по проспекту Евразия перед Ледовым дворцом, по улице Ружейникова, Гагарина. Вроде свежие дороги, но есть недостатки. Пока действует гарантийный срок, пока погода позволяет, пусть подрядчики устраняют замечания, - заявил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.