Решением правительства 10 августа было утверждено как День Абая, в этот же день отмечается день рождения поэта. У памятника собрались горожане, которые почтили память великого казахского мыслителя. В мероприятии приняли участие аким области Гали Искалиев и аким города Абат Шыныбеков. – Сегодня мы отмечаем 175-летие великого казахского поэта, мыслителя и философа Абая Кунанбаева. Несмотря на то, что он жил более полутора века назад, его изречения всегда были актуальны для нас. В своих произведениях Абай затрагивал очень важные темы, которые имеют значения и на сегодняшний день. Он хотел, чтобы в людях всегда преобладали такие качества, как трудолюбие, доброта, знание, честность, сила духа и разносторонность. Всех жителей области поздравляю с этим знаменательным днем, каждой семье желаю благополучия, - отметил Гали Искалиев. На обновленной площади имени Абая были установлены объемные гранитные камни, на которых увековечены отрывки из слов назидания Абая Кунанбаева. По словам Абаты Шыныбекова, такие камни с высеченными цитатами будут установлены и в других частях города. – Такую задумку мы начали с площади Абая, но в будущем планируем поставить такие памятники и в других частях города, которые пользуются популярностью среди уральцев. Если раньше на этой площади часто проводили митинги и собрания, то сейчас это место превратилось в излюбленное место отдыха горожан. Люди приходят сюда отдохнуть, посидеть в тени, пообщаться с близкими. Кроме этого, вчера государственная комиссия утвердила решение о переименовании проспекта Евразия на проспект имени Абая. Сейчас ждем решение депутатов областного маслихата, - заявил Абат Шыныбеков. Мероприятие продолжилось возложением цветов к памятнику Абая, а также чтением его произведений. Стихи и слова назидания великого поэта читали победители онлайн-конкурса чтецов.