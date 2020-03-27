Двоих вылечившихся пациентов выписали из больницы, одна зараженная COVID-19 скончалась.  Случай заражения Covid-19 зарегистрировали в Алматинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщило министерство здравоохранения РК, на утро 27 марта зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 120 случаев регистрации коронавируса, из них: г. Нур-Султан – 60 случаев, г. Алматы – 47 случаев, г.Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо -Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 26 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 109. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    