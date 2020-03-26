Иллюстративное фото из архива "МГ" "К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка РК. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся .Это невосполнимая утрата. Мы все глубоко скорбим. Завтра управление здравоохранения Нур-Султана даст исчерпывающую информацию по её медпоказаниям. Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса", – сказал Даурен Абаев. Он отметил, что необходимо выполнять все требования и предписания властей по изоляции, недопущению контактов и соблюдению режима карантина и ЧС. "С 28 марта в трёх городах республиканского значения вступают в силу новые ограничительные меры. Это не комендантский час, однако просим неукоснительно соблюдать требования ЧП. Все они предпринимаются с целью защиты и здоровья граждан. Просим вас отнестись к ним с пониманием", – добавил министр. В Казахстане подтверждено уже 109 случаев заражения коронавирусом: в Нур-Султане – 61 случай; в Алматы – 40 случаев; в Шымкенте – 2 случая; в Караганде – 2 случая; в Алматинской области – 1 случай; в Актюбинской области – 1 случай; в Жамбылской области – 1 случай; в СКО – 1 случай. Двоих вылечившихся казахстанцев выписали сегодня, 26 марта. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 26 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 109. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.