Иллюстративное фото из архива "МГ" Как пояснили в центре занятости, в их базе данных имеется 1620 свободных рабочих мест по 29 специальностям, которые они готовы предоставить гражданам, уволенным с общественных работ. На постоянное место работы могут претендовать граждане, которые были уволены с общественных работ по истечении полугодового срока. Выяснилось, что более всего Уральск нуждается в учителях и врачах, а также в подсобных рабочих. Кстати, последних в настоящее время требуется аж 232 человека. Особым спором пользуются рабочие профессии, такие как токарь, фрезеровщик, электрик и работники сельского хозяйства. - С начала года на общественные работы в Уральске было направлено 1237 человек, из них в настоящее время работает 275 человек. Завершили работу по истечении шести месяцев в августе 101 человек, с сентября по ноябрь ожидается, что будет уволено еще 200 человек. Граждане, уволенные с общественных работ, могут обратиться нам, - сообщили в центре занятости. К слову, в текущем году срок общественных работ сократился до 6 месяцев, в связи с введением нового закона № 482 «О занятости населения». Согласно нововведению, а также правил «Организации и финансирования общественных работ», где пунктом 6 установлено, что продолжительность общественных работ должна составлять не более 6 месяцев, то есть один человек на общественных работах задействован в течение одного календарного года не более чем 6 месяцев. Между тем, как сообщают в центре занятости города Уральск, в городе на постоянной основе проводятся ярмарки вакансий. На них представляют вакансии не только те, которые есть в базе данных центра. Стоить отметить, что в первую очередь на работу трудоустраивают инвалидов, конечно, при наличии у них индивидуального плана реабилитации, где должно быть указано, что он трудоспособен. Всего в базе биржи труда города Уральск на сегодняшний день представлено 1328 вакансий. Сейчас на общественных работах находятся 275 человек, из них 94 это люди, имеющие инвалидность.