Застрявшую под воротами девушку в Уральске вызволяли спасатели (видео 18+)

Для того чтобы вытащить ее, спасателям пришлось приподнимать ворота, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Осторожно, видеоролик содержит ненормативную лексику 5Q7Dkx4bFDI На youtube появилось видео, на котором очевидцы засняли курьезную ситуацию. Молодая девушка, пытаясь пролезть под железным забором, чтобы выйти на улицу, застряла. Проходящие мимо парни увидели это и вызвали спасателей. На видео видно, что спасателям понадобились считанные минуты для того, чтобы освободить девушку из железных оков. Оказалось, видео было опубликовано еще 13 июля 2016 года пользователем Артемом Кузнецовым.