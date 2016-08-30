Мужчина спрыгнул со второго яруса кровати вниз головой, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла утром 23 августа в ИВС УВД г.Уральск. - В 09.15 со второго яруса кровати спрыгнул «головой вниз» задержанный Кабиев А.К., который был доставлен в Областную клиническую больницу с диагнозом «Линейный перелом теменной и височной кости справа с переходом на основание черепа. Острая эпидуральная гематома справа со сдавлением головного мозга. Ушиб головного мозга тяжелой степени». Примерно в 23 часа 23 августа Кабиев А.К. скончался в Областной клинической больнице. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД г.Уральск по статье 105 УК РК – «Доведение до самоубийства», - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Как отметили в прокуратуре, Кабиев был задержан по статье 188 УК РК – «Кража». К слову, это уже не первое ЧП, которое происходит в изоляторе временного содержания в ЗКО. Так, 5 июля из ИВС Бурлинского РОВД сбежали двое осужденных. Один из них был задержан утром того же дня, другой - после обеда в Уральске. По факту побега из ИВС в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело, согласно статье 426 ч.2 УК РК - "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". В отношении сотрудников Бурлинского РОВД, допустивших побег следственно-арестованных, до сих пор проводится служебное расследование.