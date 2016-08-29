Очередной веломарафон в 150 километров велосипедисты проехали за 7 часов. - Такой веломарафон проходит в нашей области третий год подряд, - рассказал. – В нем приняли участие ветераны спорта, ученики ДЮСШ и просто любители. Отрадно видеть, что все больше молодых людей присоединяются к спорту. Надеемся, что такой веломарафон станет для западноказахстанцев доброй традицией на долгие годы.Торжественная встреча участников велопробега прошла на площади возле Центра искусств имени Кадыра Мырза Али. Со слов одного из участников велопробега, ветерана спорта Владимира ПИВНЯ, такой велопробег они проводят в третий раз. - Это третий велопробег, который мы проводим в нашей области в честь Дня Конституции, - говорит. - Два года назад это был забег от Аксая до Уральска, в прошлом году Чапаево–Уральск и в этом году Жымпиты-Уральск. Хочу отметить, что все прошли дистанцию достойно, без происшествий. Среди нас были и ветераны, и новички. Впервые в нашем марафоне приняла участие девушка. Она не отставала от нас и шла на равных с остальными ребятами.Участников велопробега поприветствовали заместитель акима области Марат ТОГЖАНОВ, аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ и представители областного управления физической культуры и спорта. Каждый участник получил памятный сертификат. - В таком велопробеге принимаю участие впервые и очень благодарна за то, что в меня поверили и взяли с собой, так как девушек обычно в такие дальние поездки брать боятся, - говорит– Но я не первый год увлекаюсь спортом, поэтому была уверена в своих силах. С велосипедным спортом меня, так сказать, «познакомила» моя подруга, а потом я сама увлеклась и теперь обучаюсь в спортивной школе-интернате. Могу сказать, что дистанцию преодолели хорошо, можно было бы быстрее, но встречный ветер был сильной помехой. После встречи спортсменов в амфитеатре прошел концерт. Заместитель акима области Марат ТОГЖАНОВ поздравил пришедших горожан с праздником – Днем Конституции, пожелав всем мира и благополучия.