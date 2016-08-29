Сегодня, 29 августа, 23 велосипедиста проехали от поселка Жымпиты Сырымского района до Уральска, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». IMG_2944 Очередной веломарафон в 150 километров велосипедисты проехали за 7 часов. - Такой веломарафон проходит в нашей области третий год подряд, - рассказал главный специалист областного управления физической культуры и спорта Даурен МУКАНОВ. – В нем приняли участие ветераны спорта, ученики ДЮСШ и просто любители. Отрадно видеть, что все больше молодых людей присоединяются к спорту. Надеемся, что такой веломарафон станет для западноказахстанцев доброй традицией на долгие годы. IMG_2966 Торжественная встреча участников велопробега прошла на площади возле Центра искусств имени Кадыра Мырза Али. Со слов одного из участников велопробега, ветерана спорта Владимира ПИВНЯ, такой велопробег они проводят в третий раз. - Это третий велопробег, который мы проводим в нашей области в честь Дня Конституции, - говорит Владимир ПИВЕНЬ. -  Два года назад это был забег от Аксая до  Уральска, в прошлом году Чапаево–Уральск и в этом году Жымпиты-Уральск.   Хочу отметить, что все прошли дистанцию достойно, без происшествий. Среди нас были и ветераны, и новички. Впервые в нашем марафоне приняла участие девушка.  Она не отставала от нас и шла на равных с остальными ребятами. IMG_2957 Участников велопробега поприветствовали заместитель акима области Марат ТОГЖАНОВ, аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ и представители областного управления физической культуры и спорта. Каждый участник получил памятный сертификат. - В таком велопробеге принимаю участие впервые и очень благодарна за то, что в меня поверили и взяли с собой, так как девушек обычно в такие дальние поездки брать боятся, - говорит участница велопробега Салтанат АЙТМАГАМБЕТОВА. – Но я не первый год увлекаюсь спортом, поэтому была уверена в своих силах. С велосипедным спортом меня, так сказать, «познакомила» моя подруга, а потом я сама увлеклась и теперь обучаюсь в спортивной школе-интернате. Могу сказать, что дистанцию преодолели хорошо, можно было бы быстрее, но встречный ветер был сильной помехой. После встречи спортсменов в амфитеатре прошел концерт.  Заместитель акима области Марат ТОГЖАНОВ поздравил пришедших горожан с праздником – Днем Конституции, пожелав всем мира и благополучия.  