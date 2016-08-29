Сегодня, 29 августа, на совещании обсудили вопрос ремонта городских дорог. Так, выяснилось, что ремонт инженерных сетей по ул. Гагарина выполнен на 60%. Однако подрядчик заявил, что участок протяженностью 1,4 километра состоит из двух труб разного диаметра. - По 1 трубе работы на сегодня полностью завершены, а по второй произошла задержка. Однако сегодня ночью с завода придет труба, три дня у нас уйдет на сварку. До 5 сентября мы восстановим дорожное полотно, - пояснил представитель подрядной организации. Нариман ТОРЕГАЛИЕВ выразил недовольство по поводу ремонта на ул. Ескалиева, который производило ТОО "Пирамида". Представитель ТОО ответил, что ремонтные работы на этой улице закончены и все недостатки устранены. - Мы все равно подали в суд на вас, - заявил аким города. - Потому что вы не уложились в сроки, а мы обязаны это сделать. Вообще я бы хотел предупредить всех подрядчиков, что если вы не укладываетесь в сроки, то мы обязаны подать на вас в суд. Как выяснилось, со стороны заказчика - КПО б.в. - есть много нареканий к подрядчику, который делает ремонт автодороги по проспекту Достык. На это градоначальник заявил, что если они не успевают днем, то должны работать ночью. Он также велел работникам технадзора ежедневно следить за ходом работ.Нариман ТОРЕГАЛИЕВ также сделал замечание АО "КазТрансГазАймак" по поводу некрашенных газовых труб. На это представитель АО ответил, что у них не хватает средств, так как тариф убыточный. - Если вам не хватает средств, выходите на республику и ставьте этот вопрос перед ними, - заявил аким города. - Но трубы все должны быть покрашены. Если люди не платят, вы им газ сразу отключаете. А свою работу не выполняете. А вопрос тарифа здесь не обсуждается. Еще одним наболевшим вопросом является подготовка к отопительному сезону. В городе только 70% домов готовы к отопительному сезону, а из 261 организации готовы только 20%. На это глава города заявил, что нужно работать с проблемными домами, ходить и разъяснять людям о подготовке к отопительному сезону. Также он велел пройти по всем организациям и поработать с ними в этом же направлении.