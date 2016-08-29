Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, в Зеленовском районе уже зарегистрировано 45 мини-цехов по переработке сельхозпродукции и все они действующие. На сегодняшних день на мини-предприятиях работают более 300 сельчан, произведено продукции на общую сумму 275,3 млн тенге, в том числе 735 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 25 тонн колбасных изделий, 641 тонн молочной и другой продукции. Последнее достижение сельских предпринимателей развитие сервисных услуг и придорожного бизнеса. - В нашем районе зарегистрировано 2652 субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе 2245 действующих. Численность работающих в предпринимательской сфере составляет 4566 человек, рост составил 2,5%. Объем производства составляет 2,9 млн тенге, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - говорит- В сфере малого и среднего бизнеса на начало этого года открыто 263 новых рабочих мест. За шесть месяцев текущего года сданы в эксплуатацию следующие объекты малого и среднего бизнеса: загородный комплекс отдыха «Дубрава», газонаполнительная станция по перевалке и хранению сжиженных углеводородных газов ТОО «BKKS LPG», кафе, магазин, банкетный зал и интернет-клуб. В развитии сельского бизнеса хорошим подспорьем сельчанам стала государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020». Всего с начала реализации программы по Зеленовскому району было одобрено 57 проектов на общую сумму 10,6 млрд тенге. На субсидирование 34 проектов по кредитам по первому и третьему было выделено 7,4 млрд тенге, на развитие производственной инфраструктуры - 23 проекта на 3,2 млрд тенге. В рамках одобренных проектов созданы более тысячи новых рабочих мест. - В ноябре этого года планируется ввод дополнительных мощностей кирпичного завода ТОО «134» в Рубежинском сельском округе, производственной мощностью 30,0 млн кирпичей в год, кирпичного завода ИП «Жанар» в Макаровском сельском округе, производственной мощностью 15,0 млн кирпичей в год и кафе-ресторана на 300 посадочных мест ИП «Ижанова» в Переметнинском сельском округе. В результате будет создано более 70 новых рабочих мест. В следующем году планируется завершение строительства птицефабрики ТОО «Жаик Агро ЛТД» в Щаповском сельском округе, производственной мощностью 5000 тонн мяса птицы в год, - сообщил Карим ЖАКУПОВ.