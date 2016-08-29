В работе форума приняли участие аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, а также более 300 человек, из них большинство - многодетные матери, активные и деловые женщины, участвующие в общественно–политической жизни области и делегаты районных советов матерей. О роли женщины, как о матери, говорилось очень многое. Как пример для подражания в своей речи аким области привел семьи наших недавних чемпионов Олимпийских игр этого года - Екатерины ЛАРИОНОВОЙ и Данияра ЕЛЕУСИНОВА, особый акцент сделав на воспитании, которое им дали в первую очередь родители.В рабочем порядке поднимались вопросы частых разводов и рождение детей вне брака, которых согласно статистике с каждым годом меньше не становится. - Молодые люди, вступая в брак, подчас не ощущают истинных духовных обязательство, а лишь скрепляют их печатью в ЗАГСе. Иногда нам кажется, что молодежь просто не боится потерять семью. Например, количество браков за последние 10 лет увеличилось на 43%, но количество разводов не уменьшается. До 12% рожденных детей зарегистрированы вне брака. В 2016 году 413 детей зарегистрированы вне брака, из них 21 ребенок рожден несовершеннолетними мамами. Сегодня, к сожалению, институт семьи начинает разрушаться, идет потеря духовных ценностей, - сказала председатель совета матерей Шалкыма КУРМАНАЛИНА. Как отмечают сами женщины, многие проблемы нашего общества можно и нужно решать сообща, активно используя для этого советы матерей, которые сейчас работают во всех районах области. - Сегодняшний форум проходит впервые в нашей области и это прекрасное продолжение участия женщин нашего региона в республиканской акции «Ак Орамал», - говорит заместитель председателя областного совета матерей Рада ХАЙРУШЕВА. – В нашей стране живет более 130 этносов в мире и согласии. Мы - казахстанцы – единая семья и проблемы у нас, как и в любой большой семье, общие. Сейчас в нашем обществе есть немало проблем, которые мы должны решать сообща. Например, необходимо укреплять институт семьи и детства, чтобы молодые люди, заключая брак, шли на это осознанно. Хочется, чтобы дети жили в полных семьях, где есть мама и папа. Каждый регион области проводит огромную работу в укреплении мира, согласия, в сохранении семейных ценностей. Мы за то, чтобы браки среди молодых людей заключались осознанно, чтобы дети жили в полных счастливых семьях, где есть любящие мама и папа. Уверена, что объединившись, мы сможем многое.