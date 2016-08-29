Осужденный Шестопалов сбежал из ИВС Бурлинского района 5 июля этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sbezhavshii s ivs В настоящее время Шестопалов переведен в режимное учреждение РУ-170/2 в Уральске. Если ранее он был осужден за "Грабеж", то теперь он будет отбывать наказание еще и за побег. - Я отбываю наказание за грабеж и побег, - рассказал заключенный Шестопалов. - Я сбежал в тот день просто так, в гости к родственникам сходил. Напомним, 5 июля из ИВС Бурлинского района сбежали двое заключенных. Один из них был задержан утром того же дня, другой - после обеда в Уральске. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту побега из ИВС в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело, согласно статье 426 ч.2 УК РК - "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". В отношении сотрудников Бурлинского РОВД, допустивших побег следственно-арестованных, до сих пор проводится служебное расследование. Фото Медета МЕДРЕСОВА  