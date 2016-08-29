Несколько десятков заключенных приняли участие в спортивной эстафете, затем они поднимали гири и играли в футбол. Уже после всех спортивных мероприятий заключенные устроили концерт в актовом зале. По словам руководства колонии, осужденные заранее готовились к этому празднику, каждый отряд приготовил стенгазету. - Мы всегда справляем все государственные праздники, вот сегодня прошли спортивные соревнования, концерт. За участие и победу начальство всячески нас поощряет благодарственными письмами, а также разрешениями на свидание, - рассказал заключенный Шестопалов. Исполняющий обязанности начальника учреждения РУ 170/2 Сагындык УТЕШКАЛИЕВ также сообщил, что сегодня среди заключенных прошли культурно-спортивные мероприятия. - Были организованы спортивные соревнования, а также концерт для заключенных, организованный ими самими, - сообщил Сагындык УТЕШКАЛИЕВ. - Немного позже будут подведены итоги, победители будут поощрены. Также, по словам Сагындыка УТЕШКАЛИЕВА, в колонии всегда отмечают все государственные праздники.