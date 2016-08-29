Исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Жанболат УМБЕТКАЛИЕВ пояснил, что в прошлом месяце прошло совещание с участием акима области, на котором с руководителями госучреждений обсудили облик исторических зданий. - К примеру, в данный момент начат ремонт фасада библиотеки имени Х.Есенжанова, им были выделены средства на ремонт, - сообщил Жанболат УМБЕТКАЛИЕВ. - Другие госпредприятия сейчас запрашивают финансовые средства на работы. С частными владельцами в городском акимате также было проведено совещание. Часть из них уже начали ремонт, однако были вынуждены его приостановить на время, пока идут дорожные работы на проспекте Достык. Отделом архитектуры были разработаны эскизы по фасадам, поэтому предприниматели, прежде чем начать ремонт, они обращаются в отдел архитектуры, чтобы определиться с цветом здания.