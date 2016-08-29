Ремонт начался в библиотеке имени Х. Есенжанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". biblioteka esenzhanova Исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Жанболат УМБЕТКАЛИЕВ пояснил, что в прошлом месяце прошло совещание с участием акима области, на котором с руководителями госучреждений обсудили облик исторических зданий. - К примеру, в данный момент начат ремонт фасада библиотеки имени Х.Есенжанова, им были выделены средства на ремонт, - сообщил Жанболат УМБЕТКАЛИЕВ. - Другие госпредприятия сейчас запрашивают финансовые средства на работы. С частными владельцами в городском акимате также было проведено совещание. Часть из них уже начали ремонт, однако были вынуждены его приостановить на время, пока идут дорожные работы на проспекте Достык. Отделом архитектуры были разработаны эскизы по фасадам, поэтому предприниматели, прежде чем начать ремонт, они обращаются в отдел архитектуры, чтобы определиться с цветом здания. IMG_0111 IMG_0112 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0126 IMG_0127 Фото Медета МЕДРЕСОВА