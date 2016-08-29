По словам жильцов многоквартирного дома по улице Дины Нурпеисовой, 14, в 2015 году они все сдали по 300 тысяч тенге на проведение водопровода и канализации в их дом. Воду провели в том же году, а вот канализацию подрядчик так и не подключил. - Два года назад мы собрали деньги и отдали их подрядчику. К сожалению, названия фирмы мы не знаем, так как договаривались соседи. Тогда нам провели воду и претензий за это к нему нет. Однако, что касается канализации, то мы вынуждены сливать все бытовые отходы в арык на арбат, потому что сливная яма в нашем дворе уже полная. В прошлом году все трубы проложили уже под слив, но его не подключили. Звоним подрядчику каждую неделю, но он только обещает и все, - заявил житель дома Сакен ДЖАЛЕШОВ. - В начале июля мы позвонили ему и сказали, что пойдем жаловаться в прокуратуру, а он сказал, что работа начнется 1 августа, однако все это оказалось просто обещанием. Мы все деньги сдали вовремя, но он все еще тянет с подключением. Слышали, что мы не одни оказались в такой ситуации, когда подрядчик просто "кинул" нас. Между тем, как рассказал сотрудник подрядной организации Станислав ДЕНИСОВ, у них срок до 15 октября и они за это время подключат канализацию. - Сначала в этом доме была проблема в том, что не все вовремя сдали деньги. Потом, когда вся сумма все же была собрана, мы делали необходимые документы, которые были готовы только в середине июля, - пояснил Станислав ДЕНИСОВ. - Сейчас все документы у нас на руках и до 15 октября работа будет завершена.