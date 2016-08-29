Подрядчик два года назад должен был провести жильцам канализацию, но до сих пор этого не сделал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kanalizacyi arbat (7) По словам жильцов многоквартирного дома по улице Дины Нурпеисовой, 14, в 2015 году они все сдали по 300 тысяч тенге на проведение водопровода и канализации в их дом. Воду провели в том же году, а вот канализацию подрядчик так и не подключил. - Два года назад мы собрали деньги и отдали их подрядчику. К сожалению, названия фирмы мы не знаем, так как договаривались соседи. Тогда нам провели воду и претензий за это к нему нет. Однако, что касается канализации, то мы вынуждены сливать все бытовые отходы в арык на арбат, потому что сливная яма в нашем дворе уже полная. В прошлом году все трубы проложили уже под слив, но его не подключили. Звоним подрядчику каждую неделю, но он только обещает и все, - заявил житель дома Сакен ДЖАЛЕШОВ. - В начале июля мы позвонили ему и сказали, что пойдем жаловаться в прокуратуру, а он сказал, что работа начнется 1 августа, однако все это оказалось просто обещанием. Мы все деньги сдали вовремя, но он все еще тянет с подключением. Слышали, что мы не одни оказались в такой ситуации, когда подрядчик просто "кинул" нас. Между тем, как рассказал сотрудник подрядной организации Станислав ДЕНИСОВ, у них  срок до 15 октября и они за это время подключат канализацию. - Сначала в этом доме была проблема в том, что не все вовремя сдали деньги. Потом, когда вся сумма все же была собрана, мы делали необходимые документы, которые были готовы только в середине июля, - пояснил Станислав ДЕНИСОВ. - Сейчас все документы у нас на руках и до 15 октября работа будет завершена. kanalizacyi arbat (1) kanalizacyi arbat (2) kanalizacyi arbat (3) kanalizacyi arbat (4) kanalizacyi arbat (6) kanalizacyi arbat (5) Фото Медета МЕДРЕСОВА