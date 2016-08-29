Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Уральска. prospekt - 29 августа с утра была открыта часть проспекта Достык - от улицы Сарайшык до улицы Даулеткерея, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Таким образом, на данный момент остается закрытым участок проспекта от ул. Даулеткерея до ул. Г. Караша. Напомним, реконструкция дороги по проспекту Достык проводится за счет средств недропользователей на сумму 625 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 3 километра. Участок проспекта от ул. Маметовой до пр. Евразия был отремонтирован в 2015 году. 28 марта этого года на ремонт был закрыт участок от пр. Евразия до ул. Ихсанова. Фото Медета МЕДРЕСОВА