По словам председателя татарского общества Флюры МЕЛИКЕЕВОЙ, данная акция проводится в поддержку манифеста президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА о закрытии ядерного полигона. - Мы, женщины, сегодня наравне с мужчинами можем работать, руководить и одновременно хранить семейный очаг. Именно поэтому, мы как матери в первую очередь выступаем за мир в Казахстане, - заявила Флюра МЕЛИКЕЕВА. - Ак Орамал с казахского языка переводится белый платок, который символизирует мир и чистоту помыслов. Когда женщина выходит замуж или выходит из родильного дома, то принято надевать белый платок. Акция проходила на площади Победы. Началась она с того, что тысяча женщин прошли по улице Линдовской в белых платках с плакатами в руках. Стоит отметить, что в акции приняли участие две пары молодоженов, свадьба которых состоялась 28 августа. Традиционные белые платки на молодых невест надела известная поэтесса Акуштап БАКТЫГЕРЕЕВА. К слову, такие акции проходят по всему Казахстану с начала августа.