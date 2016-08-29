фото с сайта kredit_www.znaikak.ru Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 240,3 млн долларов по курсу 338,73 тенге за один доллар. Заём предназначен для содействия Казахстану в модернизации своей транспортной системы, сообщила пресс-служба банка. "Улучшенное транспортное сообщение будет способствовать увеличению торговых связей между Казахстаном и рынками в Восточной Азии, регионом Каспийского моря и далее с Европой. Улучшенное сообщение и более высокая мобильность будут играть стимулирующую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны, откроют новые возможности для торговли и инвестиций, а также окажут поддержку в повышении уровня жизни населения", – сказал старший специалист по транспорту департамента Центральной и Западной Азии АБР Женг Ву, слова которого приведены в сообщении. Согласно информации, в рамках проекта будет восстановлено около 299 км разрушенного участка дороги Актобе – Макат в западной части страны и внедрена современная транспортная информационная система для повышения безопасности дорожного движения и эффективности логистики. "Благодаря проекту будут установлены транспортные связи между городами Астаной и Актобе и крупным нефтедобывающим и богатым минеральными ресурсами городом Атырау, а также единственным международным морским торговым портом страны Актау", – отмечается в сообщении. Кроме того, дорога является частью Транс-Каспийского транзитного коридора Баку – Астрахань – Атырау – Актобе – Актау – граница Туркменистана, который соединяет Казахстан с Азербайджаном и Европой на Западе, с Российской Федерацией – на севере, а также с Туркменистаном – на юге. "Он также соединяет коридор 1b Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества сотрудничества (ЦАРЭС) в Актобе и коридор 6а в Макате, обеспечивая дальнейший доступ к Китайской Народной Республике и Юго-Восточной Азии", – поясняется в сообщении. АБР создан в 1966 году, базируется в Маниле (Филиппины). Участниками банка являются 67 государств. Ровно год назад АБР одобрил кредит в миллиард долларов, чтобы Казахстан смог продолжить государственные программы "по укреплению экономики в свете последних вызовов".