12 сентября - это понедельник. Таким образом, казахстанцы отдохнут три дня подряд, сообщает tengrinews.kz. Согласно статье 96 Трудового кодекса Казахстана первый день Курбан-айта является выходным днем. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.