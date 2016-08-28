Сегодня, 28 августа, в аэропорту города сотни уральцев встретили чемпионку 31 Олимпийский игр, бронзовую призерку в женской вольной борьбе Екатерину ЛАРИОНОВУ. После спуска с самолета Екатерина отдала свою медаль отцу со словами благодарности. По словам бронзовой призерки, эту медаль она завоевала благодаря тренерам, которые занимались с ней все это время, в частности, ее отцу Алексею ЛАРИОНОВУ, который является личным тренером Екатерины. - Я очень рада вернуться в Уральск. Спасибо всем, кто за меня болел и переживал, спасибо за такую поддержку. Эта медаль - наша общая победа. В следующий раз на Олимпийских играх я намерена позолотить свою бронзовую медаль, - заявила Екатерина ЛАРИОНОВА. В свою очередь глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил олимпийскую чемпионку и вручил ей ключи от автомобиля KIA Sportage. - Спасибо вашему отцу и тренеру. От имени нашего региона хотим поздравить его и вручить сертификат на 2 миллиона тенге. Также Екатерина еще получит 1-комнатную квартиру в Уральске, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Поздравить бронзовую призерку пришел ветеран спорта Амангельды МУСАБЕКОВ, который предложил в честь ЛАРИОНОВОЙ построить центр единоборств. - Было много случаев, когда наши казахстанские спортсмены завоевывали медали на олимпийских играх, а потом в их родном городе строились дворцы спорта. Думаю, если и у нас построят центр единоборств, мы будем выигрывать еще больше. Вообще Катю я знаю очень давно. она училась во втором классе, когда папа привел ее на секцию борьбы. Потом он отдал ее на дзюдо, и уже после этого стал ее личным тренером по женской борьбе. Поэтому, смотря выступление Кати, я видел, что она применяла приемы трех видов борьбы. Она молодец, поздравляю тебя, Катя, - высказал слова поздравления ветеран спорта Амангельды МУСАБЕКОВ. Стоит отметить, что еще четверым участникам игр аким области вручил в качестве сувениров телевизоры. После всех поздравлений, Екатерина ЛАРИОНОВА вместе с другими участниками олимпийских игр уехала из аэропорта в спортивном кортеже.Фото Медета МЕДРЕСОВА