Автомобиль марки "Сузуки" вскрыли в районе ЦОНа по улице Курмангазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". krazha mashin (2) ЧП произошло сегодня, 30 августа, примерно в 12.30. По словам начальника Абайского отдела ДВД ЗКО Котельникова, сейчас на месте происшествия ведется оперативная работа. - Здесь произошла кража. Остальные подробности будут известны по окончанию работы следственной оперативной группы, - пояснил начальник Абайского отдела полиции. krazha mashin (3) krazha mashin (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА