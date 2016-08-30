фото с сайта "Актобе Таймс" По словам Гульназ Балпейсовой, не смотря на то, что живет за границей, она не забывает своих корней. «Я никогда не хочу терять своих корней. Это забывать – плевать на себя. Мой плюс, мое обаяние, в том, что я знаю историю Казахстана, знаю традиции и обычаи. И этим люди заслушиваются, это вызывает уважение. У нас есть традиция внутри семьи рассказывать историю до седьмого поколения», - рассказывает актриса. По ее словам, к искусству ее приучали с самого детства. «Театр всегда существовал рядом с нами. Мой дедушка, приходя с работы, всегда требовал концерта. Ведь тогда не было каких-то развлекательных программ. И дети (их было шестеро) вставали на стульчики и читали наизусть русскую и казахскую классику. Моя мама, например, очень хорошо поет, у моего дяди абсолютный слух, почти все рисовали», - говорит девушка. В 2016 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина (актерско-режиссерский курс Дворжецкой и Туминаса). В качестве ассистента - стажера режиссера Римаса Туминаса приняла участие в выпусках ряда спектаклей. Успешная актриса и режиссер вспомнила, как отправилась в столицу России. «Я сидела в поезде и разговаривала с Москвой, как с человеком. Говорила: Москва, пожалуйста, прими меня, не делай мне больно. Я знала, что еду туда надолго. До этого бывала там проездом. И это для меня был страшный город, какой-то напыщенный, очень густонаселенный. Понимала, что там можно умереть, и никто не заметит, пройдут мимо. Было такое стереотипное предвосхищение этого города», - рассказывает Гульназ. Ее первая самостоятельная работа - спектакль «В Париже» по рассказам Ивана Бунина в рамках проекта «Спектакли Мастерской Римаса Туминаса» в январе, марте и мае 2016 года была представлена на Новой сцене Вахтанговского театра. Спектакль проходил с неизменными аншлагами, сообщается на официальном сайте театра.фото с сайта "Актобе Таймс"