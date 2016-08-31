фото с сайта tengrinews.kz «Познакомилась я с ней, когда работала на автомойке где-то в конце мая. Потом она ушла с работы, сказала, что проблемы со здоровьем. Я предложила присматривать за ребенком, так как не с кем было его оставить. С июня начали снимать вместе квартиру, я платила за продукты, первый месяц за квартиру пополам платили, потом я сама. Никогда за ней не замечала ничего плохого. И вот 3 августа она мне позвонила, сообщила, что у ребенка судороги, он впал в кому. Затем полиция позвонила, сказали, что ребенок весь в побоях, гематомах. Пока я приехала в больницу, он уже был в коме», - рассказывает мама Жулдыз. К слову, Жулдыз воспитывает ребенка одна, снимает жилье. Чтобы прокормить ребенка и себя, работает на двух работах. «Сейчас мы находимся в больнице, ребенок перенес 2 операции. Правый глаз до сих пор не открывается, голову не держит, но пытается одно рукой играть. Понемногу кушаем», - говорит Жулдыз. По словам мамы ребенка, няня всячески отрицает свою вину и говорит, что не знает, как это произошло. На сегодня няню отпустили под подписку о невыезде. Однако волонтеры и граждане считают, что виновную нужно наказать по всей строгости. Напомним, маленький Мансур поступил в больницу 3 августа. У него диагностировали субдуральную гематому и отек мозга, малышу провели две операции, удалили кость.