Фото @boxingesp / Instagram По мнению мексиканца, кубинец-профессионал Эрисланди Лара, выступающий в полусредней и первой средней весовых категориях, чемпион мира среди любителей (2005) смог доставить казахстанскому боксёру множество проблем. "Лара вызывает на бой GGG, но Головкин не хочет этого! Эрисланды Лара – именитый боксёр, боец в 154 фунта, замечательный боец, с которым я боксировал. Он действительно хорош. Он вызывает Головкина на бой, но тот не принимает его вызов. И Лара – отличный боксёр. Он доставил бы Головкину множество проблем", – заявил Канело. Также в своём интервью американским СМИ, которое опубликовала официальная группа GGG ВКонтакте, Альварес вновь сказал о том, что бой с Головкиным состоится, только когда он сам этого захочет. "Нет сомнений в том, что я – сторона А в переговорах с Головкиным. Бой состоится тогда, когда я этого захочу, вот так вот!" – сказал мексиканский боксёр. Ранее Геннадий Головкин высказал своё мнение относительно Сауля Канело Альвареса и Криса Юбенка-младшего. По его словам, они оба – клоуны, которые не уважают бокс. Также GGG сообщил, что отданный без боя пояс Канело стал для него большим разочарованием. Сейчас боксёр сосредоточен на бое с Келлом Бруком, который состоится в Лондоне.