Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в КНБ РК, операция по пресечению радикальных группировок проводилась в период с 12 по 30 августа на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. - В результате сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления населения. При обысках по местам жительства участников групп изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций. Также обнаружены специальная бумага, компьютерная и множительная техника, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности, - сообщили в ведомстве. В отношении членов группировок начаты досудебные расследования по статьям 174 УК РК - «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», 256 УК РК - «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма», 257 УК РК - «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности», 231 УК РК - «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», 287 УК РК - «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», 288 УК РК «Незаконное изготовление оружия». Как стало известно, с санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 - в Актюбинской областях.