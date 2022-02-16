Донерная работала без разрешительного документа от санврачей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 30 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о последнем случае массового пищевого отравления. 29 января 18 жителей Талгарского района обратились к медиками с признаками пищевого отравления. Симптомы были у всех одинаковые: боль в животе, рвота и жидкий стул. Как оказалось, все пациенты в этот день пообедали донером, купленным в кафе села Бесагаш.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). Пристроенная к кафе донерная функционировала без разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также выявлен ряд других нарушений требований санитарных правил. Следственные мероприятия по определению наличия уголовного деяния продолжаются, - говорится в сообщении.
В департаменте призывают предпринимателей усилить и обеспечить свой внутренний контроль за качеством реализуемой продукции. В прошлом году санврачи региона выявили детский сад и школу, где малышам давали кофе и овощи домашней консервации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.