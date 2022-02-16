Две недели полицейские Атырау ищут хозяина сбитой на дороге лошади
Авария произошла 29 января примерно в 20:15, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратился житель Атырауской области. В конце января он попал в ДТП с участием лошади.
- Сразу после этого я вызвал патруль, они зафиксировали аварию, выполнили все процедуры, но не смогли установить хозяина лошади. Сказать, что животное бесхозное - трудно, так как там было с десяток лошадей в табуне. Хозяин не нашёлся, а моя машина получила повреждение на один миллион тенге. Страховая компания выплатить компенсацию отказалась, застраховал не на тот случай. Вот какие меры должны были провести сотрудники полиции? Нужно ли было собрать всех лошадей, которые были там? Сейчас дело уже передано следователю, - рассказал житель Атырау Рифат.
После на место ДТП приезжали четыре чабана. Трое из них заверили, что убитое животное им не принадлежит, а четвёртый сначала признал лошадь. Рифат пытался договориться на месте. Однако чабан, увидев людей в форме, сказал, что перезвонит и уехал.
- После он всё же перезвонил и даже встретился со мной. В разговоре он заявил, что я ему должен возместить ущерб за сбитую лошадь в размере 500 тысяч тенге. Меня этот вариант не устроил, я пригласил его для выяснения обстоятельств в полицию, но он отказался и сказал, что это не его животное, - рассказал мужчина.
Для Рифата автомобиль является средством для заработка. На участке дороги, где произошла авария, по словам мужчины, не было предупреждающих знаков (о необходимости снизить скорость и что на дороге могут быть животные).
- ДТП произошло моментально. Я даже не заметил, как лошадь выскочила на дорогу. Да и освещения там тоже нет, - сказал Рифат.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области прокомментировали, что ДТП произошло на трассе Атырау - Доссор на повороте в населённый пункта Новокирпичный, близ бетонного завода.
- Volkswagen Touareg столкнулся с лошадью. Владелец лошади на данный момент не определён в связи с отсутствием каких-либо отличительных знаков. В случае обнаружения хозяина, собранные документы будут направлены на автотехническую экспертизу с целью установления виновника ДТП. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности, - говорится в сообщении.