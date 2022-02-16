Под подозрение попал 25-летний мужчина, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница Алматы порезала своего родственника Иллюстративное фото из архива "МГ" Убийство многодетной матери произошло 26 ноября 2021 года в Кульсары Жылыойского района. Тело женщины нашли прохожие, она умерла до приезда скорой помощи. Вместе с мужем погибшая воспитывала семерых детей. Тогда в пресс-службе полиции Атырауской области отметили, что подозреваемый в убийстве был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Им оказался 25-летний уроженец Жылыойского района. Сейчас дело об убийстве передано в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.