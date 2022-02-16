Задержаны заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области и директор ТОО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Работников управления образования Атырауской области подозревают в крупном хищении Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о проведении досудебного расследования в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО «Техника-Рем строй». Их обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов: школы, двух семейных врачебных амбулаторий и физкультурно-оздоровительного комплекса.
- В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей». В рамках данного уголовного дела задержан и водворён в изолятор временного содержания бывший заместитель руководителя управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области), - говорится в сообщении.
Иная информация разглашению не подлежит. 12 февраля стало известно о задержании заместителя руководителя областного управления здравоохранения Нуркуата Нудина. Тогда лишь говорилось, что задержание не связано с нынешней работой чиновника в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.