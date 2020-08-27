Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 августа в областном акимате прошла традиционная августовская конференция с участием акима области Гали Искалиева и работников педагогической сферы. По словам главы региона, в школах области проводится активная работа по обустройству внутренних туалетов и установке камер видеонаблюдения. – В 139 школах установлены внутренние туалеты на сумму 310 млн тенге. Еще на 206 млн тенге установлены камеры видеонаблюдения. Все это делается для безопасности наших детей. Такая работа будет продолжена и в будущем, - отметил Гали Искалиев. Еще одной основной задачей в обеспечении безопасности детей аким области назвал безопасность на дорогах. – Трагедия, которая произошла в прошлом году стала нашей общей бедой. Для того чтобы таких случаев больше не было, я поручил городскому акимату создать специальную комиссия и выявить наиболее опасные участки на городских дорогах. На сегодняшний день на больших и магистральных улицах установлены около четырех тысяч опор уличного освещения, на особо опасных перекрестках установлены восемь светофоров. До конца года планируем поменять еще около 15 тысяч опор уличного освещения. До 1 сентября завершатся работы по обустройству 62 пешеходных переходов, - заявил Гали Искалиев. Стоит отметить, что для предотвращения дорожно-транспортных происшествий у 20 городских школ установлены светофоры и пешеходные переходы. Такая работа проводится и в сельских населенных пунктах. – Это лишь малая часть проделанной работы. Если у наших водителей будет низкая культура вождения, то трагических случаев нам не избежать. Поэтому необходимо продолжить разъяснительную работу среди детей, их родителей и водителей, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.