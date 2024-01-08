В 2013 году Казахстане открылись 43 школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров. Тем самым в стране решился вопрос трёх аварийных и 13 трёхсменных школ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.

После ввода новых объектов образования в регионах появилось еще 54,4 тысяч новых ученических мест. Большинство из них расположены в Алматинской и Туркестанской областях – по 8 школ, в столице – 10 школ.

Всего за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Общая сумма проектов составила более 96 миллиардов тенге. Средства уже поступили на счета местных исполнительных органов.

В целом, за время существования Фонда поступило более 150 миллиардов тенге. Они направляются на реконструкцию школ, пристроек и интернатов, а также для решения вопросов трехсменного обучения, проблем аварийных школ и устранения дефицита ученических мест.