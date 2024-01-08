1530 абонентов остались без электричества в Уральске

По данным единой службы "109", утром восьмого января в микрорайонах Балауса и Болашак произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались 1530 абонентов частного сектора. К слову, отопительная система в частных домах работает от электроэнергии.

В городском акимате заверили, что для устранения неполадок на место выехала аварийная бригада.

Отметим, что сегодня столбики термометров в Уральске опустились ниже -25 градусов. Школьников младших классов пришлось перевести на дистанционное обучение.