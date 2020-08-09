Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодня, в проекте задействовано более 600 специалистов дорожного строительства, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. - На участках Макат-Кандагаш (330-458 км) и Атырау-Астрахань (648-893 км) ведутся дорожно-строительные работы. Здесь работают более 160 местных жителей, - рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе сессии маслихата об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие. Напомним, что в рамках государственной программы «Нурлы жол» проводится реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - Астрахань» (граница РФ). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.