По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с момента регистрации поставлено на учет 870 транспортных средств ввезенных из Республики Армения. Для удобства граждан изменился регламент работы автоЦОНа, прием будет проводиться в субботу с 9.00 до 14.00, также увеличено режим работы с 9.00 до 17.00. - В связи с чем просим владельцев ТС завезенных с Республики Армении своевременно зарегистрировать автомашины до 1 сентября 2020 года, - отметили в полиции. При постановке на регистрационный учет транспортных средств, ввезенных из Республики Армения в соответствии с Постановлением правительства РК от 20.05.2020 года за № 306 необходимы следующие документы: 1.Документ, удостоверяющий личность 2.Документы об уплате сбора и пошлин -за государственную регистрацию – 695 тенге. -за выдачу свидетельства регистрации транспортного средства (ТС) 3473 тенге. -за выдачу государственных номеров (ГРНЗ) – 7779 тенге. 3.Свидетельство о регистрации ТС, выданного в Республике Армении 4.Государственный регистрационный номерной знак Республики Армения. 5.Обязательный перевод свидетельства регистрации транспортного средства (технического паспорта) на государственный или русский язык, заверенное нотариусом. 6.К регистрации допускаются ТС с левосторонним рулевым управлением, ввезенные на территорию Республики Казахстан до 01.02.2020 года.